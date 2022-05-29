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    Şişli’de kadına taciz: Yakalayıp dövdüler

    Bir kadın, metro çıkışında kendisine dokunduğunu iddia ettiği şüpheliyi hem görüntüledi hem de peşinden koştu. Çevredekilerin yakaladığı şüpheli darbedildi.
    • 29.05.2022 - 12:21
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    Şişli’de kadına taciz: Yakalayıp dövdüler

    İstanbul’un Şişli ilçesindeki Osmanbey Metrosu’ndan çıkan bir kadına arkasından gelen bir kişi, elle tacizde bulundu.

    Kadın, çığlık atarak bağırmaya başladı.

    Cep telefonu kamerasını da açarak kayda giren ve kendisine dokunduğunu belirttiği kişinin peşinden koşan kadının yardımına çevredekiler yetişti.

    ‘Yanlışlıkla oldu’

    Çevredekiler kaçan şüpheliyi yakalayarak darbetti.

    Polise teslim edilen şüpheli A.A'nin, polisteki ilk ifadesinde yanlışlıkla dokunduğunu daha sonra da panikleyip kaçtığını söylediği öğrenildi.

    Şişli'de taciz iddiası: Bağırarak şüphelinin peşinden koştu VİDEO

    Şişli’de kadına taciz: Yakalayıp dövdüler #1

    Şişli’de kadına taciz: Yakalayıp dövdüler #2

    Şişli’de kadına taciz: Yakalayıp dövdüler #3

    Şişli’de kadına taciz: Yakalayıp dövdüler #4


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