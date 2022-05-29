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Şişli’de kadına taciz: Yakalayıp dövdüler
Bir kadın, metro çıkışında kendisine dokunduğunu iddia ettiği şüpheliyi hem görüntüledi hem de peşinden koştu. Çevredekilerin yakaladığı şüpheli darbedildi.
- 29.05.2022 - 12:21
İstanbul’un Şişli ilçesindeki Osmanbey Metrosu’ndan çıkan bir kadına arkasından gelen bir kişi, elle tacizde bulundu.
Kadın, çığlık atarak bağırmaya başladı.
Cep telefonu kamerasını da açarak kayda giren ve kendisine dokunduğunu belirttiği kişinin peşinden koşan kadının yardımına çevredekiler yetişti.
‘Yanlışlıkla oldu’
Çevredekiler kaçan şüpheliyi yakalayarak darbetti.
Polise teslim edilen şüpheli A.A'nin, polisteki ilk ifadesinde yanlışlıkla dokunduğunu daha sonra da panikleyip kaçtığını söylediği öğrenildi.
Şişli'de taciz iddiası: Bağırarak şüphelinin peşinden koştu VİDEO