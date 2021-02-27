Şişli’de bir kozmetik dükkanında ve markette vatandaşlara yaklaşarak cep telefonlarını çalan genç kız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Şişli ilçesindeki kozmetik dükkanına müşteri gibi gelen genç kız, ürünleri inceleyen bir kadının cebinden el çabukluğuyla telefonu çalarak iş yerinden çıktı.

Daha sonra markete giren hırsız burada da reyonlara bakan kadının arkasından sinsice yaklaşarak cebindeki telefonu çalıp kayıplara karıştı.

Gelen ihbar üzerine hareket geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için işyerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hırsızın, 18 yaşındaki küçük olan S.K. olduğunu belirleyen ekipler, yakalamak için çalışma başlattı. Hırsız, ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen S.K., ‘Açıktan hırsızlık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli'de kadınlardan telefon çalan hırsız kamerada VİDEO