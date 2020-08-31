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    Şişli'de kafede sadaka kutusu çalan hırsız

    İnternet kafeye giren hırsızın, içerisinde yaklaşık 2 bin lira olan sadaka kutusunu kaşla göz arasında çaldığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 31.08.2020 - 10:34
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    Şişli'de kafede sadaka kutusu çalan hırsız

    İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan internet kafeye gelen bir şahıs, müşterilerin bilgisayara dalmasını ve işletmecinin olmamasını fırsat bilerek, içerisinde 2 bin lira olan sadaka kutusunu çaldı.

    Yanında getirdiği poşetin içerisine kutuyu koyan şahıs, ardından hızla çıkarak kayıplara karıştı.

    KAFE SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

    Olayın ardından yerine gelen işletmeci, masada kutuyu göremeyince güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda sadaka kutusunun çalındığını gören işletmeci, polis ekiplerine şikayette bulundu.

    Görüntüleri incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

    Şişli'de kafede sadaka kutusu çalan hırsız

    Şişli de kafede sadaka kutusu çalan hırsız #1

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