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- Şişli'de kafedeki müşterinin cüzdanı çalındı
Şişli'de kafedeki müşterinin cüzdanı çalındı
Bir kafede bağcıklarını bağlama bahanesiyle eğilen şüpheli, müşterinin yerde duran çantasının içindeki cüzdanı çalıp, ortadan kayboldu.
- 06.05.2022 - 12:39
- Güncelleme : 06.05.2022 - 13:38
İstanbul'un Şişli ilçesi Halaskargazi Caddesi'ndeki bir kafeye müşteri gibi giren 4 şüpheli kadından biri, masada oturan kişinin yerdeki çantasını gözüne kestirdi.
Şüphelilerden biri, ayakkabısının bağcığını bağlama bahanesiyle yere eğildi.
Çantanın içindeki cüzdanı kaçırdı
DHA'nın haberine göre; yanında bulunan diğer iki şüpheli de görünmemesi için önünü kapattı.
Şüpheli, el çabukluğuyla yerde duran çantadan cüzdanı çaldı. Ardından şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.
Şişli'de kafedeki müşterinin cüzdanı çalındı ViDEO