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    Şişli'de kafedeki müşterinin cüzdanı çalındı

    Bir kafede bağcıklarını bağlama bahanesiyle eğilen şüpheli, müşterinin yerde duran çantasının içindeki cüzdanı çalıp, ortadan kayboldu.
    • 06.05.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 13:38
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    Şişli'de kafedeki müşterinin cüzdanı çalındı

    İstanbul'un Şişli ilçesi Halaskargazi Caddesi'ndeki bir kafeye müşteri gibi giren 4 şüpheli kadından biri, masada oturan kişinin yerdeki çantasını gözüne kestirdi.

    Şüphelilerden biri, ayakkabısının bağcığını bağlama bahanesiyle yere eğildi.

    Çantanın içindeki cüzdanı kaçırdı

    DHA'nın haberine göre; yanında bulunan diğer iki şüpheli de görünmemesi için önünü kapattı.

    Şüpheli, el çabukluğuyla yerde duran çantadan cüzdanı çaldı. Ardından şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.

    Şişli'de kafedeki müşterinin cüzdanı çalındı ViDEO

    Şişli de kafedeki müşterinin cüzdanı çalındı #1

    Şişli de kafedeki müşterinin cüzdanı çalındı #2

    Şişli de kafedeki müşterinin cüzdanı çalındı #3

    Şişli de kafedeki müşterinin cüzdanı çalındı #4

    Şişli de kafedeki müşterinin cüzdanı çalındı #5

    Şişli de kafedeki müşterinin cüzdanı çalındı #6


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