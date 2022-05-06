Bir kafede bağcıklarını bağlama bahanesiyle eğilen şüpheli, müşterinin yerde duran çantasının içindeki cüzdanı çalıp, ortadan kayboldu.

İstanbul'un Şişli ilçesi Halaskargazi Caddesi'ndeki bir kafeye müşteri gibi giren 4 şüpheli kadından biri, masada oturan kişinin yerdeki çantasını gözüne kestirdi.

Şüphelilerden biri, ayakkabısının bağcığını bağlama bahanesiyle yere eğildi.

Çantanın içindeki cüzdanı kaçırdı

DHA'nın haberine göre; yanında bulunan diğer iki şüpheli de görünmemesi için önünü kapattı.

Şüpheli, el çabukluğuyla yerde duran çantadan cüzdanı çaldı. Ardından şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.

Şişli'de kafedeki müşterinin cüzdanı çalındı ViDEO





















