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- Şişli’de, kahve kamuflajlı bonzai taşıyan şahıs tutuklandı
Şişli’de, kahve kamuflajlı bonzai taşıyan şahıs tutuklandı
Şüphe üzerine durdurulan 60 yaşındaki Z.Ö.’nün üzerinden, 8’li poşet halinde 4 kilo 444 gram bonzai çıktı. Z.Ö.’nün kokuyu kamufle etmek için bonzainin üzerine kahve döktüğü belirlendi.
- 23.04.2022 - 12:59
- Güncelleme : 23.04.2022 - 13:02
İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Kuştepe Mahallesi'nde, 14 Nisan'da gece saat 03.30 civarında, yapılan denetimler kapsamında durdurulan Z.Ö. (60) isimli şahsın üzerinde arama yapıldı.
Z.A.’nın elinde bulunan çantada, 8 adet sarılmış halde toplam 4 kilo 444 gram bonzai ele geçirildi.
DHA’nın haberine göre; Z.Ö. isimli şüphelinin uyuşturucunun çevreye yaydığı kokuyu önlemek için üzerlerine kahve döktüğü belirlendi.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı
Gözaltına alınan Z.Ö. uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Şişli’de, kahve kamuflajlı bonzai taşıyan şahıs tutuklandı VİDEO