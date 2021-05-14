Şişli'de kahvehane baskını: Çatıya saklandılar

Kısıtlamayı ihlal ederek kapalı olması gereken mekanda kumar oynayan 5 kişi, polislerin koçbaşı ile girdiği çatıda yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen gün ihbar üzerine Şişli Ergenekon Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde bulunan ve kahvehane olarak faaliyet gösterdiği belirlenen bir iş yerine denetim gerçekleştirdi.

Denetimde daha önce mühürlendiği anlaşılan iş yerinin açık olduğu ve içerde bulunan şahısların kumar oynadıkları belirlendi.

POLİS GELİNCE ÇATIYA SAKLANDILAR

Çay ocağının da çalışır vaziyette olduğu iş yerinde Ö.Y. isimli iş yeri yetkilisi bulunurken, iş yerinin çatı kısmı kontrol edildiğinde 5 kişinin de ekipleri fark ederek çatıya çıktığı görüldü.

Şişli'de polise kahvehanenin çatısında yakalandılar

6 KİŞİYE 24 BİN TL CEZA

İş yerindeki 6 şahsa “1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” 282. maddesi gereğince ve kumar oynamaktan 24 bin TL idari para cezası uygulandı. Ö.Y. isimli şahıs hakkında mühür fekki ve kumar oynamaya yer ve imkan sağlama suçlarından da işlem yapıldı.