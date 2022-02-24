Haberler

3. Sayfa Haberleri

Şişli'de kaldığı apartta ölü bulundu

Şişli'de kaldığı apartta ölü bulundu

Irak uyruklu olduğu öğrenilen şahıs kaldığı apartta başında poşet sarılı halde ölü bulundu. Olay yerine gelen ekipler ise şüpheli ölüm için soruşturma başlattı.