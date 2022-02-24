Euro
16.17
3.26%
Dolar
14.38
4.05%
Altın
911.18
7.40%
Borsa
1831
-9.16%
Bitcoin
509.680
-5.57%
BTXN Coin
37.80
-5.45%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    Şişli'de kaldığı apartta ölü bulundu

    Irak uyruklu olduğu öğrenilen şahıs kaldığı apartta başında poşet sarılı halde ölü bulundu. Olay yerine gelen ekipler ise şüpheli ölüm için soruşturma başlattı.
    • DHA
    • 24.02.2022 - 14:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli'de kaldığı apartta ölü bulundu

    İstanbul'un Şişli ilçesi Eskişehir Mahallesi Değirmen Sokaktaki bir apartta kalan Iraklı Mahmood A. Mohammed Saeed Al Khalıdı'dan (30) 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

    Sabah saatlerinde polis ekipleri Iraklının kaldığı apart binaya geldi. Khalıdı'nin kaldığı dairenin kapısı itfaiye yardımıyla açılarak içeri girildi.

    POŞETE SARILI HALDE ÖLÜ BULUNDU

    Yapılan kontrollerde başında poşet sarılı olan Al Khalıdı’nin hareketsiz halde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yerde yatan kişinin öldüğü tespit edildi.

    Arkadaşlarının ölü bulunması nedeniyle büyük şok yaşayan iki kişi birbirine sarılarak teselli buldu.

    Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    "KAFASINA POŞET GEÇİRİLMİŞ"

    Esnaf Halis Kulak, "Arkadaşı geldi. 'Ben arkadaşımı arıyorum' dedi. Ben de sen içeriye girme, polisi ara dedim. Polis ekipleri geldi. Adam ölü olarak bulunmuş. Kafasına poşet geçirilmiş. Irak uyrukluymuş" dedi.

    Şişli de kaldığı apartta ölü bulundu #1

    Şişli de kaldığı apartta ölü bulundu #2

    Şişli de kaldığı apartta ölü bulundu #3

    Şişli de kaldığı apartta ölü bulundu #4

    Şişli de kaldığı apartta ölü bulundu #5

    Şişli de kaldığı apartta ölü bulundu #6

    Şişli de kaldığı apartta ölü bulundu #7

    Şişli de kaldığı apartta ölü bulundu #8

    Şişli de kaldığı apartta ölü bulundu #9

    Şişli de kaldığı apartta ölü bulundu #10


    İlginizi Çekebilir

    Çeşme Limanı'nda terör tatbikatı
    İç Haber

    Çeşme Limanı'nda terör tatbikatı

    Kripto paralar ile yatırıma başlamanın zamanı!
    Piyasalar Investment

    Kripto paralar ile yatırıma başlamanın zamanı!

    Yırtamayanların bahtsız prensi! Ayrılsak da Beraberiz'in Feridun Bitir'i şimdi ne yapıyor
    Medya

    Yırtamayanların bahtsız prensi! Ayrılsak da Beraberiz'in Feridun Bitir'i şimdi ne yapıyor

    Görüş Bildir