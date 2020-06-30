Dönüş yapacağı sırada kaldırıma çarpıp devrilen aracın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde, Dursun Kütükkaya'nın kullandığı 34 EY 8014 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkması üzerine kaldırıma çarpıp devrildi.

BİR KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Devrilerek yan yatan araç içerisinde iki kişiden biri kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, diğerinin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine Mecidiyeköy itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, ön ve yan camlarının kırarak ulaştıkları Kütükkaya’yı dakikalarca süren çalışma sonrası kurtardı.

Yaralı kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şişli'de kaldırıma çarpan araç devrildi ViDEO