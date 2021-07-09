Şişli'de kamyonun altında kalan scooter sürücüsü öldü

İşitme engelli olduğu öne sürülen Adem Demirkıran, dengesini kaybederek çöp kamyonunun altına girdi. Ağır yaralanan Demirkıran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi Osmanbey Mevkii'nde, 40 yaşındaki işitme engelli Adem Demirkıran elektrikli scooter ile seyir halindeyken bir taksi ile çöp kamyonu arasında sıkıştı.

DENGESİNİ KAYBEDİP KAMYONUN ALTINDA KALDI

Dengesini kaybeden elektrikli scooter sürücüsü, yere düşerek kamyonun altına girdi. Kazayı fark eden çöp kamyonu sürücüsü durumu polise bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralıyı çevredeki bir hastaneye götürdü.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Adem Demirkıran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ ŞOKU ATLATAMADI

Kaza sonrası çöp kamyonu sürücüsü gözyaşı döktü. Polis ekipleri, olay yerinde çalışmasının ardından çöp kamyoneti sürücüsünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.