Şişli'de kamyonun geçtiği yol çöktü

Şişli'de seyir halindeki malzeme yüklü kamyonun arka tekeri çöken yolun içine girdi.

İstanbul'un Şişli ilçesi Darülaceze Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Hakan Gündoğan'ın kullandığı kamyon, yokuş yukarı çıkarken yol çöktü.

Kamyonun sol arka tekeri çöken yolda oluşan çukura düştü. Hareket edemeyen kamyonu kurtarmak için olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri çağrıldı.

Yol yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

KAMYON VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

İtfaiye ekipleri kamyonu kontrol ettikten sonra olay yerine vinç ve iş makinesi çağrıldı. Kamyon, vinç ve iş makinesi yardımıyla çukurdan çıkarıldı.

"BİRDEN YOL ÇÖKTÜ"

Kamyon şoförü Hakan Gündoğan, "Ben yukarıya doğru yavaş yavaş çıkıyordum. Birden yol çöktü. Kamyonun diferansiyeli oturdu. Arabayı oynatma şansımız yok. Arabada beş ton yük var. Onun için kaldırma lüksümüz de yok." dedi.

































