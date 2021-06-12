Fulya Mahallesi'nde bulunan yokuşta, belediye ekiplerince kapatılamayan çukurlar sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Şişli Fulya Mahallesi'nde, bir hafta önce altyapı çalışmaları başladı.

Bu kapsamda açılan çukurlar kapatılmadı. Sürücülerin kabusu haline gelen çukurlar, arabalara zarar vermeye başladı.

GAZETE DAĞITIM ARACI ÇUKURA DÜŞTÜ

Sürücüler, çukurlar nedeniyle araçlarının altlarının yola vurduğunu söyleyerek, belediyenin bir an önce harekete geçmesini istedi.

Yukarı çıkmak isteyen araçlar ise, sürücülerin çukurlar nedeniyle yavaşlamasıyla yolda kalıyor.

Bir gazete dağıtım aracı da çukurlardan birine düştü. Bagaj mandalı kırılan araçtaki gazeteler, yola savruldu.

Çevredekiler, kaza yaşanmasından korkarken, Şişli Belediyesi'nden yetkilleri, çukurları kapatma çalışmalarına 2 gün içinde başlanacağını bildirdi.

Şişli'de kapatılmayan çukurlar sürücülerin kabusu oldu VİDEO

"GAZETEYİ DÖKTÜK"

Gazete dağıtım aracı sürücüsü Binali Ekinci "Yokuşu çıkarken zorlandık. Arkadaşım araç önden çekişli diye arabayı denemeye çalıştı, yoksa normal yoldan gidecektik.

Kasise düştük, bagaj kapağının yayları kırıldı. Bu normal değil, buradan ne bir araba iner, ne bir araba çıkar.

Biz kaldık çıkamadık, gazeteyi döktük, arabaya da hasar verdik" dedi.

"TOZ, TOPRAK, ÇUKUR.."

Fulya Mahallesi'nde ikamet eden oğlunu ziyarete gelen Hüseyin Atabey, "Uzun zamandan beri bu çukurlar, burada bir engel.

Toz, toprak, çukur devam ediyor. Hastan olsa, süratli gitsen, lastiğin patlar arabaya bir şey olur, bunlar hep tehlike.

Alçak olan, yükü olan araba burada altını vurur" ifadelerini kullandı.