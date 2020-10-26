Şişli'de karantinayı ihlal eden şahıs: Ekmek almak için çıktım

Şişli'de karantinayı ihlal eden şahıs: Ekmek almak için çıktım

Şişli'de trafik denetimi yapan polisler, eşi koronavirüs hastası olduğu için ev karantinasında olması gereken M.K.Ç.'yi trafik kontrollerinde yakaladı.

Şişli Büyükdere Caddesi'nde trafik denetimi yapan polis ekipleri, eşi koronavirüs hastası olduğu için ev karantinasında olması gereken M.K.Ç.'yi durdurdu.

CEZA KESİLDİ

M.K.Ç. için olay yerine ambulans çağrıldı. Karantinayı ihlal ettiği için ceza kesilen sürücünün, ekmek almak için dışarı çıktığı öğrenildi.

Ambulansa alınan M.K.Ç. evine karantinaya götürülürken, işlem yapan polis ekipleri de dezenfektan ile ellerini temizledi.

Şişli'de karantinayı ihlal eden şahıs: Ekmek almak için çıktım VİDEO





