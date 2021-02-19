Şişli’de karlı kaplı yokuşta kayan otomobil, kayarak kaldırıma çıktı. İş yerinin önünde bekleyen esnaf, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İstanbul'un Şişli ilçesi Halide Edip Adıvar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sabah işe gitmek için otomobiline binen sürücü, dik bir yokuştan aşağıya inmeye başladı.

Kısa bir süre sonra aracın kayması sonucu sürücü, direksiyon kırarak aracı yan bir şekilde durdurmayı başardı.

El frenini çekerek panikle araçtan inen sürücü sigara yakarak şoku atlatmaya çalıştı.

KALDIRIMDA ASILI KALDI

Bir süre aracının başında bekleyen sürücü, karşısındaki iş yerinin sahibiyle konuşmaya başladı. O esnada frenleri boşalan sürücüsüz otomobil, kaldırımda asılı kalarak park halindeki kapalı kasa kamyonete çarptı.

Aracın kaydığı anlarda iş yerinin önündeki çalışanlar ise ölümden kıl payı kurtuldu.

Şişli'de kayan aracın kaza anı ViDEO

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Ölümden dönen esnaf Tuncay Yıldırım, “Yukarıda kar vardı, araba gelip siyah aracın orada kaydırdı ve yanlamasına durdu. Şoför araçtan indi, eli ayağı titriyordu ve sigarasını yaktı. Sigarayı içerken bizim patron yanına gitti ve ‘bu burada bu şekilde olmaz’ dedi. Sonra arabanın freni bir boşaldı, biz canımızı zor kurtardık. Araba geldi buraya çarptı. Bizim araba ve burası olmasaydı kesin bize vuracaktı.” dedi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.