Damat ile kayınpeder arasındaki husumet kanlı bitti. Boşanma aşamasındaki eşinin babasına ilk olarak araçla çarpan damadın 5 el ateş ettiği kayınpederi kurtarılamadı. Yaşanan anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Şişli'de, sokak ortasında kan donduran anlar yaşandı.

Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde dün 17.00 sularında yaşanan olay, birkaç yıl önce evlendiği amcasının kızıyla boşanmak üzere olan Ersin Sertçelik ile amcası Mahir Sertçelik arasındaki husumet ile başladı.

Amca ile yeğen arasındaki husumet, birlikte çalıştıkları iş yerinde yaşadıkları tartışmalarla daha da büyüdü.

Kayınpederi olan amcasına otomobille çarptı

Ersin Sertçelik, kayınpederi de olan amcasıyla bugün de telefonla yaptıkları tartışmanın ardından otomobiline binerek, izinli olmasına rağmen iş yerine geldi. Yeğen Sertçelik, arkası dönük şekilde yürüyen amcasına otomobille çarparak yere düşürdü.

Kaçmaya çalışırken 5 el kurşun yedi

Elinde pompalı tüfekle otomobilinden inen Ersin Sertçelik, yerden kalkarak kaçmaya çalışan Mahir Sertçelik'e 5 el ateş etti. Ersin Sertçelik, daha sonra otomobiline binerek kaçtı

DHA'nın aktarımına göre, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Mahir Sertçelik'i ambulansla, çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı.

Şişli'de kayınpederi olan amcasını öldüren şahıs kamerada VİDEO

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Amca Sertçelik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mahir Sertçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırgan damat adliyede

Polis, amcasını vurduktan sonra kaçan Ersin Sertçelik'i, Kağıthane'deki evinde yakaladı. Sertçelik, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.