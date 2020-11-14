İki aracın çarpıştığı trafik kazasında araç sürücüsü doktor yaralandı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Darülaceze Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Hüseyin Saffet Beköz'ün kullandığı otomobile, hafif ticari araç çarptı.

Kaza yapan hafif ticari aracın sürücüsü Tarık Sarıkaya, "Bana yeşil ışık yanıyordu. Ben yolumda gidiyordum. Araç birden önüme fırladı. Ben de anlamadım nasıl olduğunu. Buradan zaten yolun karşısına geçiş yok" dedi.

Şişli'de kaza yapan doktor otomobilinde sıkıştı VİDEO

DOKTOR SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle otomobilinde sıkışan sürücü Beköz için olay yerine itfaiye ve ambulans çağrıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü aracından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobilinde sıkışan sürücünün Bağcılar'da özel bir hastanede doktor olduğu ve otomobili ile işe gittiği öğrenildi.

Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.





























