Şişli'de taksi ile çarpışan kurye yaralanırken, yardım etmek yerine cep telefonunu çalan hırsız kameralara yansıdı.

İstanbul'un Şişli ilçesi Harbiye Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halinde olan taksi sürücü, yasak yerden sola dönüş yapmak istedi.

Aniden direksiyon sola kıran taksiye o esnada seyir halinde olan motosikletli kurye C.E. çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kurye yere savrularak hafif şekilde yaralanırken, cep telefonu ve eşyaları yere saçıldı.

YARDIMA GELDİ, TELEFONU ALDI

Kazanın ardından yaralı kurye yerde sağlık ekiplerini beklediği esnada kaza yerine gelen bir şahıs, yerdeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı.



Kuryeye yardım etmek yerine telefonunu çalan hırsız, yaralının yanında birkaç saniye durduktan sonra kalabalıktan yararlanarak hızla uzaklaştı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralanan kurye C.E.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Şişli'de kaza yapan kuryenin cep telefonunu çaldı ViDEO

HASTANEDE FARK ETTİ

Hastanede tedavisi tamamlanan kurye C.E. eşyaları arasında cep telefonunun olmadığını fark etti. Bunun üzerine kurye, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, kazanın yaşandığı yerin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda kuryenin telefonunun kazanın hemen ardından yaklaşan bir şahıs tarafından çalındığı tespit edildi. Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren Şişli polisi, şahsın kullandığı güzergahtaki kamera görüntülerini tek tek inceledi.

Saatlerce izleme yaparak şahsın eşkalinin ardından da kimliğini tespit eden polis ekipleri, A.G. isimli şahsı hırsızlık esnasında üzerindeki giydiği kıyafetlerden tespit ederek Kağıthane Çağlayan Tüneli’nde kıskıvrak yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada “açıktan hırsızlık” suçundan adli işlemi yapılan A.G. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.





















