Yol yapım çalışması sırasında kepçenin çarparak yere savurduğu kadının, kalçası kırıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir sokakta yol yapım çalışması kapsamında hafriyat taşıyan kepçe operatörü Birkan K., manevra yaparak sokağa girmek isterken, alışverişten dönen Asiye Sarı’ya (57) çarptı.

KALÇASI KIRILDI

Kepçelerinin uçlarının çarpması sonucu kadın yere savrulurken, kalçasının kırıldığı tespit edildi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şişli'de kepçe operatörü kadına çarptı

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Sarı’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Kadının durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri de sürücüyü ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Hakkında “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılan Birkan K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"BAKTIK Kİ KADIN YERDE YATIYOR"

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, “İçerideydik ses geldi. Kepçe giriş yaparken kadına çarpmış. Bir baktık ki kadın yerde yatıyor, durumu iyiydi. Kepçe burada yol çalışması yapıyormuş.” ifadelerini kullandı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.