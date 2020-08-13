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    Şişli'de kepçe operatörü kadına çarptı

    Yol yapım çalışması sırasında kepçenin çarparak yere savurduğu kadının, kalçası kırıldı.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 11:38
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    Şişli'de kepçe operatörü kadına çarptı

    İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir sokakta yol yapım çalışması kapsamında hafriyat taşıyan kepçe operatörü Birkan K., manevra yaparak sokağa girmek isterken, alışverişten dönen Asiye Sarı’ya (57) çarptı.

    KALÇASI KIRILDI

    Kepçelerinin uçlarının çarpması sonucu kadın yere savrulurken, kalçasının kırıldığı tespit edildi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Şişli'de kepçe operatörü kadına çarptı

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Sarı’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

    Kadının durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Şişli de kepçe operatörü kadına çarptı #1

    SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    Polis ekipleri de sürücüyü ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Hakkında “taksirle yaralama” suçundan adli işlem yapılan Birkan K., savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Şişli de kepçe operatörü kadına çarptı #2

    "BAKTIK Kİ KADIN YERDE YATIYOR"

    Olayla ilgili konuşan bir esnaf,  “İçerideydik ses geldi. Kepçe giriş yaparken kadına çarpmış. Bir baktık ki kadın yerde yatıyor, durumu iyiydi. Kepçe burada yol çalışması yapıyormuş.” ifadelerini kullandı.

    Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Şişli de kepçe operatörü kadına çarptı #3

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