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    Şişli’de kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

    Kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil kapalı kasa bir kamyona çarptıktan sonra savruldu, park halindeki araçlara çarptı. Sürücüler kazayı yaralı atlattı.
    • DHA
    • 23.06.2021 - 08:43
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 09:11
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    Şişli’de kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

    İstanbul’un Şişli ilçesi Teşvikiye Mahallesi’nden Rumeli Caddesi istikametine giden sürücü N.T., kırmızı ışık kuralını ihlal etti.

    Vali Konağı Caddesi’ne gelen sürücü, kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı.

    Otomobil, kazanın şiddeti ile savruldu.

    N.T., park halinde duran iki otomobile daha çarptı.

    SİMİT TEZGAHINA ÇARPTI

    Kavşakta simit tezgahı bulunan Yaşar Akgün, kazadan son anda kurtuldu.

    Kamyonet, çarpmanın etkisi ile savrularak, simit tezgahına ve yön tabelasına çarptı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralanan Yaşar Akgün ve otomobil sürücüsü N.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansa alınarak Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Şişli’de kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şişli’de kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu VİDEO

    Şişli’de kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu #2

    Şişli’de kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu #3

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