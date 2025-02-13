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DHA

İstanbul'un Şişli ilçesinde Darülaceze Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Ömer Kambur yönetimindeki İETT Özel Halk Otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen bir cipe arkadan çarptı.

YARALILARA OLAY YERİNDE MÜDAHALE

Çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde bulunan 2 yolcu yaralandı.

Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.

"KIRMIZI IŞIKTAKİ ARACA ÇARPTIK"

Sabah saatlerinde yaşanan kaza ile ilgili konuşan otobüs şoförü Ömer Kambur, "Kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptık. Frene bastım ama araç durmadı. Ayakta olan 2 yolcu yere düştü" dedi.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.