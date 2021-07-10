Euro
10.2926
-0.23%
Dolar
8.6581
-0.4%
Altın
503.54
-0.1%
Borsa
1.378
0.39%
Bitcoin
291.632
-0.59%
EXEN Coin
26.94
-0.59%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Şişli’de kız arkadaşını darbeden sanığa 3 ay hapis cezası

    Şişli'de ayrılmak isteyen kız arkadaşını darbettiği, olayın yaşandığı evin sahibini ise ölümle tehditle yargılanan şahıs, 'basit yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
    • İHA
    • 10.07.2021 - 17:37
    • Güncelleme : 11.07.2021 - 08:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli’de kız arkadaşını darbeden sanığa 3 ay hapis cezası

    İstanbul Şişli’de 9 Aralık 2020 tarihinde kız arkadaşı 26 yaşındaki Tuğba Erçakar'ı, arkadaşı Ceylan A.’nın evinde darbettiği, olayın gerçekleştiği ev sahibini ise ölümle tehdit ettiği iddia edilen sanık Mehmet Hanifi B.’nin yargılandığı dava karara bağlandı.

    BASİT YARALAMA SUÇUNDAN 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI

    İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesince, basit yargılama usulüyle görülerek karara bağlanan davada sanık, ’basit yaralama’ suçundan indirim uygulanarak 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

    Şikayetçi beyanlarının yeterli olmadığını kaydeden mahkeme, ’tehdit’, ’hakaret’ ile ’huzur ve sükunu bozma’ suçlarından beraatine hükmetti.

    İstanbul'da genç kadın erkek arkadaşı tarafından darbedildi VİDEO ARŞİV

    Şişli’de kız arkadaşını darbeden sanığa 3 ay hapis cezası #1

    Şişli’de kız arkadaşını darbeden sanığa 3 ay hapis cezası #2

    Şişli’de kız arkadaşını darbeden sanığa 3 ay hapis cezası #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir