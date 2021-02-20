Şişli'de kız arkadaşını darp eden şüpheliye 8 yıla kadar hapis istemi

Şişli'de kız arkadaşını darp eden şüpheliye 8 yıla kadar hapis istemi

Kız arkadaşına şiddet uygulayarak ölümle tehdit eden şahıs hakkında 8 yıla kadar hapis istendi.

Şişli'de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar'ı darp ettiği ve evin sahibi Ceylan A.'yı da ölümle tehdit ettiği iddia edilen şüpheli Mehmet Hanifi B. hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Mehmet Hanifi B. hakkında iki kadına karşı 4 ayrı suçtan toplam 1 yıl 10 aydan 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Olayı gerçekleştiren Mehmet Hanifi B. 10 Aralık'ta gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tuğba Erçakar da darp edilmesine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabı Twitter'da "Sesimi duyurmak istiyorum." diyerek paylaşmıştı.

KOMŞUYU DA TEHDİT ETTİ

Erçakar, sosyal medyadan paylaştığı ifadesinde de, defalarca yumruklandığını ve "Seni öldürmeden buradan çıkmayacağım." denilerek tehdit edildiğini öne sürmüştü. Olay kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli ile aynı apartmanda komşu olan ve olayın gerçekleştiği evin sahibi Ceylan A'nın da ölümle tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi olması üzerine Mehmet Hanifi B. ikinci kez gözaltına alınmıştı. Mehmet Hanifi B. bu suçtan da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

4 AYRI SUÇTAN CEZA İSTENDİ

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca incelenen dosya, Uzlaştırma Bürosuna gönderilmişti. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine savcılık, şüpheli Mehmet Hanifi B. hakkında iddianame düzenledi. Mehmet Hanifi B. hakkında şikayetçi Tuğba Erçakar'a yönelik eylemlerinden ötürü 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 10 aydan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Şüpheli Mehmet Hanifi B.'nin şikayetçi Ceylan A.'ya karşı 'hakaret' , 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'tehdit' suçlarından ise 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Mehmet Hanifi B. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

İstanbul'da genç kadın erkek arkadaşı tarafından darbedildi VİDEO