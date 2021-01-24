Şişli'de kız çocuğunun yankesicilik anı kamerada

4 farklı hırsızlık olayını gerçekleştiren küçük yaştaki B.T. isimli kız çocuğunun, yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir hırsızlık ihbarını değerlendirdi.

Ekiplerin değerlendirmesi ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, yaşı küçük olduğu bildirilen B.T. isimli kız çocuğunun 4 ayrı yankesicilik yöntemiyle hırsızlık suçuna karıştığını tespit etti.

Polis ekipleri hırsızlık ihbarlarını değerlendirip, güvenlik kameralarını incelemesi sonucu 20 Ocak'ta B.T.'yi Şişli, Eskişehir Mahallesi'nde durdurdu.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

B.T. polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışırken yakalandı. Hırsızlık olayına karışan B.T. gözaltındaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

B.T.'nin çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı bildirildi.









