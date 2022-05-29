Şişli’de konser sonrası sokakta taşkınlık

Konserden çıkan yaklaşık 200 kişilik grup, sokakta dans edip eğlenmeye devam etti. Araçların önünü kesip yolu kapatan grubun eğlencesini, polis sonlandırdı.

İstanbul’un Şişli ilçesindeki Harbiye Küçükçiftlik Park’ta cuma akşamı yerli ve yabancı 5 sanatçının sahne aldığı konsere, binlerce kişi katıldı.

Saat 23.45 sıralarında sona eren konserden çıkan yaklaşık 200 kişilik grup, sokakta dans ederek eğlenmeye devam etti.

Sokakta 1 saat eğlence

Yoldan geçen araçların önünü kesen grup, Kadırgalar Caddesi Nişantaşı yönünü trafiğe kapattı.

Yol kenarında park halindeki otomobilden yüksek sesle müzik açan gruptakiler yaklaşık bir saat eğlendi.

Uzun araç trafiği

Sokaktaki eğlence nedeniyle uzun araç trafiği oluştu.

DHA’nın haberine göre bu sırada bazı sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

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Çevik Kuvvet dağıttı

İhbar üzerine gelen çevik kuvvet polisleri, grubu uyararak eğlenceyi sonlandırdı.

Grubun dağılması ile trafik normale döndü.