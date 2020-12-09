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Şişli'de kötü koşullarda tutulan 9'u yavru 57 kedi kurtarıldı

Şişli'de kötü koşullarda tutulan 9'u yavru 57 kedi kurtarıldı

İstanbul Şişli'de bir iş yerine yapılan baskında, olumsuz ve kötü koşullarda tutulan 9'u yavru 57 kedi bulundu.