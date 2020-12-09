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- Şişli'de kötü koşullarda tutulan 9'u yavru 57 kedi kurtarıldı
Şişli'de kötü koşullarda tutulan 9'u yavru 57 kedi kurtarıldı
- DHA
- 09.12.2020 - 21:44
- Güncelleme : 09.12.2020 - 22:33
İstanbul'un Şişli ilçesi İzzetpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde, olumsuz ve kötü koşullarda bakılan kediler bulunduğunu öğrenen hayvanseverler, polise ihbarda bulundu.
"ÜRETİM YA DA DENEY" İDDİASI
Kedilerin 'üretim veya deney amacıyla' tutuldukları yönünde yapılan ihbarı değerlendiren Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı baskın düzenledi. Polis, karanlık ve kötü koşullara sahip iş yerinde kutular içinde, 9'u yavru 57 kedi bulunduğunu gördü.
Şişli'de kötü koşullarda tutulan 9'u yavru 57 kedi kurtarıldı-Video
KEDİLER BAKIM EVLERİNDE
Kediler, Emniyet, il tarım müdürlüğü ve Şişli Belediyesi ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak bakım evlerine götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen kediler, kısırlaştırıldıktan sonra gönüllüler işbirliğiyle besleme noktalarında koruma altına alınacak.