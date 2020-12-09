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    Şişli'de kötü koşullarda tutulan 9'u yavru 57 kedi kurtarıldı

    İstanbul Şişli'de bir iş yerine yapılan baskında, olumsuz ve kötü koşullarda tutulan 9'u yavru 57 kedi bulundu.
    • DHA
    • 09.12.2020 - 21:44
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 22:33
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    Şişli'de kötü koşullarda tutulan 9'u yavru 57 kedi kurtarıldı

    İstanbul'un Şişli ilçesi İzzetpaşa Mahallesi'nde bir iş yerinde, olumsuz ve kötü koşullarda bakılan kediler bulunduğunu öğrenen hayvanseverler, polise ihbarda bulundu.

    "ÜRETİM YA DA DENEY" İDDİASI

    Kedilerin 'üretim veya deney amacıyla' tutuldukları yönünde yapılan ihbarı değerlendiren Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı baskın düzenledi. Polis, karanlık ve kötü koşullara sahip iş yerinde kutular içinde, 9'u yavru 57 kedi bulunduğunu gördü.

    Şişli'de kötü koşullarda tutulan 9'u yavru 57 kedi kurtarıldı-Video

    Şişli de kötü koşullarda tutulan 9 u yavru 57 kedi kurtarıldı #1

    KEDİLER BAKIM EVLERİNDE

    Kediler, Emniyet, il tarım müdürlüğü ve Şişli Belediyesi ekipleri tarafından muhafaza altına alınarak bakım evlerine götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen kediler, kısırlaştırıldıktan sonra gönüllüler işbirliğiyle besleme noktalarında koruma altına alınacak.

    Şişli de kötü koşullarda tutulan 9 u yavru 57 kedi kurtarıldı #2

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