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    Şişli'de kullanılmayan 3 binanın çatısı yandı

    Cumhuriyet Mahallesi'nde kullanılmayan 3 binanın çatısında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
    • DHA
    • 09.07.2020 - 06:22
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    Şişli'de kullanılmayan 3 binanın çatısı yandı

     

    İstanbul Şişli Cumhuriyet Mahallesi, Rumeli Caddesi Efe Sokak'ta 04.00 sıralarında bir binanın çatısında yangın çıktı. İddiaya göre, kullanılmayan bir binanın çatısının yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

    Kısa sürede büyüyen yangın kullanılmayan iki binanın daha çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    Şişli'de kullanılmayan 3 binanın çatısı yandı #1

    ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

    Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yanan çatılarda maddi hasar meydana geldi.

    Polis, yangınla ilgili çalışma başlattı.

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