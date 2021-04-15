Şişli'de kumarhaneye çevrilen ikamete baskın düzenlendi

Kumarhaneye çevrilen mekana baskın yapan ekipler, 13 kişiye 62 bin 465 lira para cezası uyguladı.

İstanbul'da polis ekipleri, dün Şişli Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir adreste kumar oynandığı bilgisi aldı.

Harekete geçen ekipler, ikametin merdiveninde ekstra bir kapı yapıldığı ve kapının kilitli olduğu tespit etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerini kapıyı açması üzerine ekipler içeri girdi. Polis, adresin kıraathane olarak tasarlandığı ve içerde 13 kişinin olduğunu belirledi.

TOPLAMDA 62 B,N LİRALIK CEZA YAZILDI

Ekipler, 1593 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi'ne istinaden 45 bin 97 lira para cezası kesti.

Ayrıca kumar oynayan kişilere ise toplam 17 bin 368 bin lira olmak üzere toplamda 62 bin 465 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Ayrıca iş yeri sahibine "Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan adli işlem yapılırken, iş yeri Şişli İlçe Zabıta Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.













