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    Şişli’de lastik deposunda patlama

    5 katlı lastik deposunun çatı katında çıkan yangın sırasında yaşanan patlama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 22.03.2021 - 16:08
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 16:35
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    Şişli’de lastik deposunda patlama

    İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Ersan Sokak'ta gece saatlerinde 5 katlı bir lastik fabrikasının en üst katında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştı.

    Yangın sonrası patlama yaşanırken, sokak içerisinde bulunan araçların üzerine depodan düşen lastikler nedeniyle çok sayıda araçta hasar meydana gelmişti.

    O ANLAR KAMERADA

    Ortalığın savaş alanına döndüğü patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, itfaiye erlerinin düşen parçalardan son anda kurtulduğu ve bir kişinin aracını bırakıp kaçtığı görüldü.

    Şişli’de lastik deposunda patlama VİDEO

    Şişli’de lastik deposunda patlama #1

    Şişli’de lastik deposunda patlama #2

    Şişli’de lastik deposunda patlama #3

    Şişli’de lastik deposunda patlama #4

    Şişli’de lastik deposunda patlama #5

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