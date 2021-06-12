Şişli'de maganda kurşununa kurban gitti: Acılı eş olay anını anlattı

Kızını parka götürmek için sokağa çıkan Okan Karaten başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Eşi Elanur Karaten, "Evden sadece parka gidiyorduk pusetle. Böyle bir acı yok" dedi.

Şişli İnönü Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde alacak verecek mesele yüzünden iki grup arasında silahlı kavga çıktı.

2 kişinin yaralandığı kavgada, kızını parka götürmek için dışarı çıkan Okan Karaten'in başına kurşun isabet etti.

Karaten hayatını kaybederken, acılı eş Elanur Karaten, Zincirlikuyu gasilhanesinden eşinin cenazesini almaya geldi.

"BİZ SADECE PARKA GİDİYORDUK"

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan acılı eş Elanur Karaten,“Bu adamlar daha önce yine böyle şeyler yapmışlar serbest kalmışlar sanırım. Ülkede adalet olduğunu düşünmüyorum.

Bu çok büyük adaletsizlik. Çocuğum yetim kaldı, eşimi kaybettim. Benim kızımın gözünün önünde ve benim gözümün önünde oldu her şey. Evden sadece parka gidiyorduk pusetle. İlk etapta bize de sordular husumetli misiniz diye. Sadece parka gidiyorduk." dedi.

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"BÖYLE BİR ACI YOK"

Gözyaşları içerisinde güçlükle konuşan acılı eş Elanur Karaten, “En ağır şekilde cezalandırılmaları için çalışacağım. Sakinleştiricilerle ayaktayım. Kendime geldiğimde en iyi avukatları tutup, bu olayla uğraşacağım. Sadece oradan geçiyorduk. Bebeğimi korumaya çalıştı sadece.

Bunu taşıyabileceğim en uç noktaya taşıyacağım. Böyle bir acı yok. Allah kimsenin başına vermesin” dedi.



