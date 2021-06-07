Arkasından yaklaştığı genç kızın sırt çantasından saniyeler içinde cep telefonunu çalan hırsız, kovalamaca sonucu bekçiler tarafından yakalandı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi'nde bulunan bir markette gezinen B.D. isimli genç kız, hırsızın hedefi oldu. Genç kıza arkadan yaklaşan hırsız, sırt çantasındaki cep telefonunu el çabukluğuyla saniyeler içinde çalarak uzaklaşmaya başladı.

Genç kız çantasındaki telefonun çalındığını anlayınca, ‘Hırsız var, cep telefonumu çaldılar’ diye bağırarak yardım istedi.

TELEFONU YERE ATIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı bekçiler, kızın imdat çığlıklarını duyarak şahsı kovalamaya başladı. Hırsız, ekiplerin peşinden geldiğini fark edince elindeki telefonu atarak ara sokaklardan kaçmayı denedi ancak yaklaşık 1 kilometre boyunca yaşanan kovalamacanın ardından İnönü Mahallesi Çarık Sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Gözaltına alınan şahsın kimliğinin D.B. olduğu belirlenirken, ekipler şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Genç kıza cep telefonu ekipler tarafından geri verilirken, şahıs ise polis merkezine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Genç kızın sırt çantasından cep telefonun çalındığı anlar ve sonrası ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de markette dolaşan genç kızın cep telefonunu çaldı VİDEO