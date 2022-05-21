Şişli'de moto kuryenin yayaya çarptığı kaza

Karşıdan karşıya geçmek isterken yola kontrolsüz atlayan bir kadın, motosikletin çarpmasıyla hastanelik oldu.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Sıraselviler Caddesi'nde seyir halinde olan moto kurye, etrafına bakmadan yolun karşısına geçmeye çalışan 26 yaşındaki Kübra A.'ya çarptı.

Genç kadın çarpmanın etkisiyle havalanıp motosikletin üzerine kapaklanırken, motosiklet ise birkaç metre sonra yere düştü.

Kadının bacağı kırıldı, sürücü bayıldı

DHA'nın haberine göre kazada kadının sol bacağı dizden kırılırken, kurye Seyfettin Ö. de kısa süreli baygınlık geçirdi. Olayı gören vatandaşlar kazazedelerin yardımına koştu. Bazı vatandaşlar yüzünden hafif şekilde yaralanan Seyfettin Ö. ile ilgilenirken, bazıları ambulans gelene kadar kadının başında bekledi. Yaralı Kübra A., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Şişli'de ilginç kaza kamerada