Şişli'de motosiklet hırsızı: Bir tane parça alacağım onu da zehir ettiniz

Şişli'de motosiklet hırsızı: Bir tane parça alacağım onu da zehir ettiniz

Bir apartman önünden motosiklet parçası çalmaya çalışan şahsa mahalleli tepki gösterince hırsız pişkince cevap verdi.

İstanbul'un Şişli ilçesinde pazartesi günü saat 18.00 sıralarında bir şahıs, bir binanın önündeki motosikleti gözüne kestirdi.

Şahıs, farklı zaman dilimlerinde gelerek motosikletin aküsünü, elciklerini ve elektrik parçalarını çalarak direksiyonunu kırdı.

Sokaktan uzaklaşan şahıs, akşamüstü tekrardan motosikletin bulunduğu binanın önüne geldi.

"Bir tane parça alacağım onu da zehir ettiniz"

Şahıs, motosikletten parça çalacağı esnada mahalleli tarafından fark edilerek engellendi. Hırsız kendisine tepki gösterilince mahalleliye, "Bir tane parça alacağım onu da zehir ettiniz." diye tepki gösterdi.

O anlar kayıt altına alındı

Hırsızın söylemlerine sinirlenen mahalleli şoke olurken o anlar saniye saniye kayıt altına alındı.

Şişli'de motosiklet hırsızı: Bir tane parça alacağım onu da zehir ettiniz VİDEO



Yakalama çalışmaları devam ediyor

İHA'nın haberine göre, öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.