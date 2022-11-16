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- Şişli'de motosiklet hırsızı: Bir tane parça alacağım onu da zehir ettiniz
Şişli'de motosiklet hırsızı: Bir tane parça alacağım onu da zehir ettiniz
- 16.11.2022 - 10:25
- Güncelleme : 16.11.2022 - 10:49
İstanbul'un Şişli ilçesinde pazartesi günü saat 18.00 sıralarında bir şahıs, bir binanın önündeki motosikleti gözüne kestirdi.
Şahıs, farklı zaman dilimlerinde gelerek motosikletin aküsünü, elciklerini ve elektrik parçalarını çalarak direksiyonunu kırdı.
Sokaktan uzaklaşan şahıs, akşamüstü tekrardan motosikletin bulunduğu binanın önüne geldi.
"Bir tane parça alacağım onu da zehir ettiniz"
Şahıs, motosikletten parça çalacağı esnada mahalleli tarafından fark edilerek engellendi. Hırsız kendisine tepki gösterilince mahalleliye, "Bir tane parça alacağım onu da zehir ettiniz." diye tepki gösterdi.
O anlar kayıt altına alındı
Hırsızın söylemlerine sinirlenen mahalleli şoke olurken o anlar saniye saniye kayıt altına alındı.
Şişli'de motosiklet hırsızı: Bir tane parça alacağım onu da zehir ettiniz VİDEO
Yakalama çalışmaları devam ediyor
İHA'nın haberine göre, öte yandan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.