Hızla ilerleyen ve virajı alamayan motosiklet sürücüsünün, refüje çarpıp takla attığı o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde motosikletli bir genç, arkadaşlarıyla birlikte cadde üzerinde ilerlerken, hızlandığı sırada virajı alamayıp, kontrolü kaybetti.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Refüje çarpan motosiklet sürücüsü, takla atarak yere savrulduktan sonra metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından yarlaı gence arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Gence yardımda bulunan vatandaşlar sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.

Şişli'de motosiklet sürücüsü takla attı

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sol dizinden hafif şekilde yaralanan ve vücudunda çeşitli sıyrıklar olan genci Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneye kaldırdı.

Gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, motosikletinde ise maddi hasar ortaya çıktı.

O ANLARI PAYLAŞTI

Genç sürücü ise kask kamerasına yansıyan kazanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Kazayla ilgili çalışma başlatan polis, tutanak tutarak inceleme başlattı.