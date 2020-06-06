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- Şişli'de motosiklet sürücüsü takla attı
Şişli'de motosiklet sürücüsü takla attı
- İHA
- 06.06.2020 - 09:53
İstanbul'un Şişli ilçesinde motosikletli bir genç, arkadaşlarıyla birlikte cadde üzerinde ilerlerken, hızlandığı sırada virajı alamayıp, kontrolü kaybetti.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Refüje çarpan motosiklet sürücüsü, takla atarak yere savrulduktan sonra metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından yarlaı gence arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti.
Gence yardımda bulunan vatandaşlar sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu.
Şişli'de motosiklet sürücüsü takla attı
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sol dizinden hafif şekilde yaralanan ve vücudunda çeşitli sıyrıklar olan genci Nişantaşı’ndaki özel bir hastaneye kaldırdı.
Gencin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, motosikletinde ise maddi hasar ortaya çıktı.
O ANLARI PAYLAŞTI
Genç sürücü ise kask kamerasına yansıyan kazanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Kazayla ilgili çalışma başlatan polis, tutanak tutarak inceleme başlattı.