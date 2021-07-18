- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şişli’de motosikletin çalınma anları kamerada
Şişli’de motosikletin çalınma anları kamerada
- İHA
- 18.07.2021 - 13:24
- Güncelleme : 18.07.2021 - 13:34
İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 15 Temmuz günü yaşanan motosiklet hırsızlığı üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.
Eşkali belirlenen C.P. isimli şahıs, aynı gün olayda kullandıkları plakasız motosiklet ile yakalandı.
Sultan Selim Mahallesi'nde ele geçirilen çalıntı motosiklet ise işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Adli makamlara sevk edilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anlarında iki şahsın motosiklet ile caddeye geldiği ve bir başka motosikletin önünde durdukları görüldü.
Şişli’de motosikletin çalınma anları kamerada ViDEO
ÇALINTI MOTOSİKLETLE KAÇTI
Şahıslardan birinin park halinde bulunan motosikleti çalıştırmasının ardından, çalıntı motosiklete binerek olay yerinden kaçtığı görüldü.