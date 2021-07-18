Park halindeki motosikletin çalınmasına ilişkin çalışma başlatan ekipler, eşkalini belirlediği C.P. isimli şahsı çalıntı motosikletle yakaladı. Motosiklet, sahibine teslim edildi.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde 15 Temmuz günü yaşanan motosiklet hırsızlığı üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı.

Eşkali belirlenen C.P. isimli şahıs, aynı gün olayda kullandıkları plakasız motosiklet ile yakalandı.

Sultan Selim Mahallesi'nde ele geçirilen çalıntı motosiklet ise işlemlerin ardından sahibine teslim edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Adli makamlara sevk edilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anlarında iki şahsın motosiklet ile caddeye geldiği ve bir başka motosikletin önünde durdukları görüldü.

Şişli’de motosikletin çalınma anları kamerada ViDEO

ÇALINTI MOTOSİKLETLE KAÇTI

Şahıslardan birinin park halinde bulunan motosikleti çalıştırmasının ardından, çalıntı motosiklete binerek olay yerinden kaçtığı görüldü.