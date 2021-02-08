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    Şişli’de motosikletteki 2 kişi otomobilin çarpmasıyla takla attı

    Seyir halinde olan motosikletteki 2 kişi, cadde üzerinde “U” dönüşü yapan otomobile çarparak takla attı. Kaza anı kameralara yansırken, yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 08.02.2021 - 11:00
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 11:09
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    Şişli’de motosikletteki 2 kişi otomobilin çarpmasıyla takla attı

    Geçtiğimiz cuma günü saat 14.00 sıralarında sürücü Efkan Keleş, arkadaşı Aykut Batmaz ile 34 E 7869 plakalı motosikletle İstanbul’un Şişli ilçesi Dolapdere Caddesi üzerinden Osmanbey istikametine doğru seyretmeye başladı.

    Keleş ilerlediği esnada Umut Can Ersen, 31 E 7869 plakalı otomobille cadde üzerinde “U” dönüşü yapmak istedi.

    Geri manevra yaparak dönüşe geçen otomobile, Keleş’in idaresindeki motosiklet çarptı.

    KAZA ANI ANBEAN KAMERADA

    Çarpma sonucu kontrolü kaybeden Keleş ve arkadaşı Batmaz takla attı.

    Yere savrulan iki arkadaş, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Şişli’de motosikletli 2 kişi U dönüşü yapan otomobile çarparak takla attı İZLE

    OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

    Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Keleş ve Batmaz’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

    Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından otomobil sürücüsü Ersen, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Şişli’de motosikletteki 2 kişi otomobilin çarpmasıyla takla attı #1

    Şişli’de motosikletteki 2 kişi otomobilin çarpmasıyla takla attı #2

    Şişli’de motosikletteki 2 kişi otomobilin çarpmasıyla takla attı #3

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