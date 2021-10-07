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    Şişli'de narkotik operasyonu yapıldı

    Bölgede huzurun sağlanması için gündüz vakti asayiş denetimi gerçekleştirildi. Polis uygulamasına takılan sürücüler didik didik aranırken GBT taraması da yapıldı.
    • İHA
    • 07.10.2021 - 17:44
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 17:50
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    Şişli'de narkotik operasyonu yapıldı

    Yurdun dört bir yanında narkotik ile mücadele devam ediyor.

    İstanbul Şişli'de polis ekipleri tarafından, genel asayiş ve narkotik denetimi gerçekleştirildi.

    BÖLGEDE GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

    Drone destekli yapılan uygulama ile vatandaşların huzur ve güvenliği sağlanıyor.

    Bölgede tüm giriş ve çıkışları kapatan ekipler, şüphelendikleri araçları durdurarak arama yaptı.

    Şişli'de narkotik operasyonu yapıldı VİDEO

    Şişli de narkotik operasyonu yapıldı #1

    NARKOTİK KÖPEK DE EŞLİK ETTİ

    Araçları didik didik aranan sürücülere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu da yapıldı.

    Denetimde ekiplere narkotik köpek de eşlik etti.

    Şişli de narkotik operasyonu yapıldı #2

    Şişli de narkotik operasyonu yapıldı #3

    Şişli de narkotik operasyonu yapıldı #4

    Şişli de narkotik operasyonu yapıldı #5

    Şişli de narkotik operasyonu yapıldı #6

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