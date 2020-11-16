Park halindeki otobüse arkadan çarpan kamyonet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Piyalepaşa Bulvarı üzerinde, 34 UN 0565 plakalı kapalı kasa kamyonetle seyir halinde olan pazarcı esnafı 45 yaşındaki Hasan Nuri Sülün, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan kamyonet, park halindeki bir otobüse çarptı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Sülün araç içerisinde sıkışırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücü Sülün'ü kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı

Sülün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Şişli'de otobüse çarpan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Evli ve 3 çocuğu olan Sülün’ün cenazesi, Dolapdere Yenişehir Merkez Cami'inde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Sülün’ün kazayı, pazardan eve döndüğü esnada gerçekleştiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin inceleme yaparak tutanak tuttuğu kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.