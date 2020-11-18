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    Şişli'de otobüste yangın çıktı

    Özel Halk Otobüsü'nde çıkan yangın, büyük panik yarattı. Kısa sürede müdahale edilen yangında yaralanan olmadı.
    • DHA
    • 18.11.2020 - 16:15
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 16:22
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    Şişli'de otobüste yangın çıktı

    İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi'nde Şişli istikametine doğru giden Otobüs A.Ş’ye bağlı Özel Halk Otobüsü’nün motor kısmında, saat 14.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Araçtan alevlerin çıktığını gören şoför, otobüsün kapılarını açarak yolcuları tahliye etti. Yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale etti.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Mecidiyeköy itfaiye ekibi yangını söndürdü. Otobüsteki yangın nedeniyle Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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    "OTOBÜS ALEV TOPUNA DÖNÜŞMÜŞTÜ"

    Gayrettepe metro çıkışında çiçekçilik yapan bir kişi, "Ben burada çiçek satıyorum. Kafamı döndürdüm, otobüs alev topuna dönmüştü. Şoför aracı durdurdu. Yolcular tahliye edildi. Daha sonra şoför yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale etti. İtfaiye geldi, yangını söndürdü." dedi.

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