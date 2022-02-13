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    Şişli’de otomobil ile minibüs çarpıştı

    Otomobille çarpışan yolcu minibüsünün devrilerek metrelerce sürüklendiği kaza güvenlik kamerasına yansırken, minibüsün devrildiği sırada kaldırımda yürüyen bir kişinin korkuyla yere düştüğü görüldü.
    • İHA
    • 13.02.2022 - 10:17
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    Şişli’de otomobil ile minibüs çarpıştı

    İstanbul’un Şişli ilçesi Merkez Mahallesi’nde Geçit Sokak üzerinden Şişli Camii istikametine seyreden Çağatay Yıldırım idaresindeki 34 M 4833 plakalı minibüs ile Mecidiyeköy istikametine giden Hüseyin Recep Denizman yöntemindeki 34 LM 3501 plakalı otomobil çarpıştı.

    Çarpışma sonucu devrilen minibüs yan şekilde metrelerce sürüklendi.

    Geçtiğimiz hafta cuma günü saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Denizman ve devrilen minibüsteki 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.

    KORKU DOLU ANLAR

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.

    Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

    Korku dolu anların ise güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

    YERE DÜŞTÜ

    Görüntülerde, minibüs otomobille çarpışması sonucu devriliyor.

    Yan yatan minibüs bir süre sürüklenerek duruyor.

    Minibüs devrildiği esnada kaldırımda yürüyen bir vatandaş ise korkuyla yere düşüyor.

    Kazayı gören vatandaşlar minibüse doğru koşuyor.

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