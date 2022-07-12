Şişli’de otomobilin çarptığı 23 yaşındaki genç dansçı öldü

Caddede scooter’ı ile seyir halindeyken otomobilin çarptığı 23 yaşındaki genç dansçı, hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul’un Şişli ilçesi Halaskargazi Caddesi'nde saat 00.10 sıralarında, H.A. isimli sürücünün kullandığı otomobil, cadde üzerinde scooter kullanan Dilara Gül (23) isimli genç kadına çarptı.

Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde müdahale etti.

Dilara Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Gözaltına alındı

DHA’nın haberine göre otomobil sürücüsü H.A. gözaltına alındı.

H.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Şişli’de otomobilin çarptığı dansçı Dilara öldü VİDEO

“Bayağı hızlı vurmuştu”

Kazayı gören bir esnaf, “Bir ses duydum. Kaza olduğunu anladım. Gidip baktık, araba scooter’a çarpmış. Bayağı hızlı vurmuştu. Kadın yerde yatıyordu. Ağzından burnundan kan geliyordu. Durumu çok ağırdı. Hiçbir yerini oynatamıyordu. Ambulans ve polis çağırdılar.” dedi.

Hayatını kaybeden Dilara Gül'ün dansçı olduğu öğrenildi.