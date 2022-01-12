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- Şişli’de, otomobilin gizli bölmelerinden uyuşturucu çıktı
Şişli’de, otomobilin gizli bölmelerinden uyuşturucu çıktı
Polis denetimlerinde durdurulan otomobilde, gizli bölmede saklanmış uyuşturucu bulundu. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 12.01.2022 - 14:17
- Güncelleme : 12.01.2022 - 14:25
İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde polis ekipleri, asayiş denetimi yaptı.
Denetimler sırasında durdurulan 2 kişinin bulunduğu otomobilde arama yapan ekipler, gizli bölmeler olduğunu fark etti.
ELE GEÇİRİLENLER
Farklı yerlerdeki bölmelerden 12 parça halinde 103,4 gram marijuana ve 3 bin 325 lira ele geçirildi.
Otomobilde bulunan M.V.Y. ve M.K. gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERDEN 1’İ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Adli makamlara sevk edilen M.K. serbest bırakılırken M.V.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.