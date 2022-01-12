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    Şişli’de, otomobilin gizli bölmelerinden uyuşturucu çıktı

    Polis denetimlerinde durdurulan otomobilde, gizli bölmede saklanmış uyuşturucu bulundu. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 12.01.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 14:25
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    Şişli’de, otomobilin gizli bölmelerinden uyuşturucu çıktı

    İstanbul’un Şişli ilçesine bağlı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde polis ekipleri, asayiş denetimi yaptı.

    Denetimler sırasında durdurulan 2 kişinin bulunduğu otomobilde arama yapan ekipler, gizli bölmeler olduğunu fark etti.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Farklı yerlerdeki bölmelerden 12 parça halinde 103,4 gram marijuana ve 3 bin 325 lira ele geçirildi.

    Otomobilde bulunan M.V.Y. ve M.K. gözaltına alındı.

    ŞÜPHELİLERDEN 1’İ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

    Adli makamlara sevk edilen M.K. serbest bırakılırken M.V.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şişli’de, otomobilin gizli bölmelerinden uyuşturucu çıktı #1

    Şişli’de, otomobilin gizli bölmelerinden uyuşturucu çıktı #2

    Şişli’de, otomobilin gizli bölmelerinden uyuşturucu çıktı #3

    Şişli’de, otomobilin gizli bölmelerinden uyuşturucu çıktı #4

    Şişli’de, otomobilin gizli bölmelerinden uyuşturucu çıktı #5


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