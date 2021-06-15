Yol vermek isterken aracını geri vitese alan adam hızla gaza bastı. Kontrolden çıkan araç, binaya çarparak durabildi. Sürücü kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

İstanbul’un Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi’nde bulunan site otoparkına gelen Ertuğrul D. (74), aracını park etmek istedi.

Bulduğu boş yere girmek için manevra yapan adam, iki sürücünün çıkmak için yol istemesi üzerine vitesi geriye taktı.

Birkaç metre geri gittikten sonra bir anda gaza basan Ertuğrul D., aracı ile seti aşarak yeşil alana girdi.

KAMERAYA YANSIDI

Frene basamayınca kontrolden çıkan araç, tel örgüleri parçalayıp binaya çarparak durabildi.

Kaza anları, sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şişli’de otopark içinde hızla gaza basınca, binaya girdi VİDEO



EKİPLER SEVK EDİLDİ

Ertuğrul D., kazanın ardından aracın içinde mahsur kaldı.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan adam, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

ARAÇ HALATLA AĞACA BAĞLANDI

Ayakta tedavisi yapılan adam, kısa süre sonra taburcu edildi.

Kullanılamaz hale gelen araç, itfaiye ekipleri tarafından ağaca bağlanarak kayması önlendi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.