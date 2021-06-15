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- Şişli’de otopark içinde hızla gaza basınca, binaya girdi
Şişli’de otopark içinde hızla gaza basınca, binaya girdi
- İHA
- 15.06.2021 - 10:26
- Güncelleme : 15.06.2021 - 10:48
İstanbul’un Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi’nde bulunan site otoparkına gelen Ertuğrul D. (74), aracını park etmek istedi.
Bulduğu boş yere girmek için manevra yapan adam, iki sürücünün çıkmak için yol istemesi üzerine vitesi geriye taktı.
Birkaç metre geri gittikten sonra bir anda gaza basan Ertuğrul D., aracı ile seti aşarak yeşil alana girdi.
KAMERAYA YANSIDI
Frene basamayınca kontrolden çıkan araç, tel örgüleri parçalayıp binaya çarparak durabildi.
Kaza anları, sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Şişli’de otopark içinde hızla gaza basınca, binaya girdi VİDEO
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Ertuğrul D., kazanın ardından aracın içinde mahsur kaldı.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mahsur kalan adam, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
ARAÇ HALATLA AĞACA BAĞLANDI
Ayakta tedavisi yapılan adam, kısa süre sonra taburcu edildi.
Kullanılamaz hale gelen araç, itfaiye ekipleri tarafından ağaca bağlanarak kayması önlendi.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.