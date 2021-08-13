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    Şişli'de panik: İnsan cesedi zannedildi, köpek ölüsü çıktı

    Mezarlıkta kefene sarılı ceset bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis, çarşafa sarılmış cesedin köpeğe ait olduğunu belirledi.
    • DHA
    • 13.08.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 13.08.2021 - 15:08
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    Şişli'de panik: İnsan cesedi zannedildi, köpek ölüsü çıktı

    İstanbul’un Şişli ilçesi Feriköy Mezarlığı'nın Sıracevizler Caddesi girişindeki bir mezarın kenarına bırakılmış, çarşaf ve poşete sarılı cisim gören bir kişi, insan cesedi olabileceği düşünerek polise ihbarda bulundu.

    KÖPEK CESEDİ ÇIKTI

    Harekete geçen ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı.

    Yapılan incelemede, çarşaf ve poşet içindeki cesedin bir köpeğe ait olduğu belirlendi.

    Şişli de panik: İnsan cesedi zannedildi, köpek ölüsü çıktı #1

    Şişli de panik: İnsan cesedi zannedildi, köpek ölüsü çıktı #2

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