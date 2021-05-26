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Şişli’de park halindeki araçlarda yangın

Şişli’de park halindeki araçlarda yangın

Park halinde bir otomobil ve hafif ticari araçta çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çıkan alevler, otomobilin yanında bulunan başka bir araca daha zarar verdi.