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    Şişli’de park halindeki araçlarda yangın

    Park halinde bir otomobil ve hafif ticari araçta çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çıkan alevler, otomobilin yanında bulunan başka bir araca daha zarar verdi.
    • AA
    • 26.05.2021 - 09:05
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 09:06
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    Şişli’de park halindeki araçlarda yangın

    İstanbul’un Şişli ilçesi Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı viyadük altında, park halindeki otomobilde ve hafif ticari araçta yangın çıktı.

    Bilinmeyen bir neden ile çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

    Olayın fark edilmesi üzerine, durum ekiplere bildirildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

    Şişli’de park halindeki araçlarda yangın ViDEO

    Şişli’de park halindeki araçlarda yangın #1

    DİKİZ AYNASI ZARAR GÖRDÜ

    Otomobilde çıkan yangın, yanda bulunan başka bir otomobile daha zarar verdi.

    Bitişikteki otomobilin sağ dikiz aynası zarar gördü.

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yangına müdahale edene itfaiye ekipler, alevleri kısa sürede sürdürdü.

    Otomobil yangın nedeni ile kullanılamaz hale gelirken, polis yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

    Şişli’de park halindeki araçlarda yangın #2

    Şişli’de park halindeki araçlarda yangın #3

    Şişli’de park halindeki araçlarda yangın #4

    Şişli’de park halindeki araçlarda yangın #5

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