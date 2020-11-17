Şişli'de partiye katılanlara 194 bin lira ceza

Eğlence mekanında 60-70 kişilik bir grubun düzenlediği partide, koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle 194 bin lira para cezası uygulandı.

İstanbul Şişli'de geçen pazar günü 60-70 kişilik bir grup, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek eğlence merkezinde parti düzenledi.

Cumhuriyet Caddesi, Cebel Topu Sokak üzerinde bulunan eğlence mekanında parti düzenlendiği bilgisini alan polis ekipleri, baskın düzenledi.

PARA CEZALARI KESİLDİ

Koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek parti düzenleyen 61 kişiye kişi başı 3 bin 180 lira, 4 kişiye ise kapalı alanda sigara içtikleri için 187'şer lira para cezası kesildi.

EĞLENCE MERKEZİNİN FAALİYETİ SONLANDIRILDI

Partiye katılanlara toplam 194 bin 728 lira para cezası kesilirken, eğlence merkezinin ise faaliyetlerine son verildi.

























