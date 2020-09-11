Dolar
7.4685
0.2658%
Euro
8.8595
0.6143%
Altın
1948.04
0.0945%
Borsa
1102.41
0.3048%
G. Altın
467.511
0.2887%
Bitcoin
76994.14
-0.803%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Şişli'de pencere çerçevesini değiştiren işçi 3’üncü kattan düştü

    Bastığı demir korkuluğun kırılması sonucu 3'üncü kattan aşağıya düşen işçi ağır yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 11.09.2020 - 12:52
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şişli'de pencere çerçevesini değiştiren işçi 3’üncü kattan düştü

    İstanbul’un Şişli ilçesi Bozkurt Mahallesi Bilezikçi Sokak üzerindeki evin sahibi, 3'üncü katındaki dairesinin pencere çerçevesini değiştirmek için işçi çağırdı.

    Gelen işçi çalışırken, bastığı demir korkuluk koptu.

    AĞIR YARALANDI

    Korkuluğun kopması sonucu Hakan Taşçı, üçüncü kattan düşerek ağır bir şekilde yaralandı.

    O ANLAR KAMERADA

    Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, önce demir korkuluklar ve pencere çerçevesinin ardından da işçinin düştüğü görülüyor.

    İstanbul’da işçi 3. kattan düştü İZLE

    İŞÇİNİN HAYATİ TEHLİKESİ MEVCUT

    Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. İşçinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

    Şişli de pencere çerçevesini değiştiren işçi 3’üncü kattan düştü #1

    “BALKONDAKİ ÇÜRÜMEDEN DÜŞMÜŞ”

    Olayı anlatan Anıl Ungan, “Burada bir anda gürültü patlaması oldu. Ne oluyor diye kuzenimle çıktık. Beyefendinin aşağıya düştüğünü gördük, durumu baya sıkıntıydı. Her taraf kan oldu, kuzenim ilk müdahalesini yaptı. Hemen ambulansa aradık, büyük ihtimalle balkondaki çürümeden dolayı düştü. Pencere çerçevelerini değiştiriyordu. Ambulans çok hızlı geldi, beyefendiyi hastaneye kaldırdılar.” dedi.

    Şişli de pencere çerçevesini değiştiren işçi 3’üncü kattan düştü #2

    Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir