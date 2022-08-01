Bir evin korkuluğuna tırmanıp evin içine giren 18 yaşındaki N.U., içinde para ve cep telefonu bulunan çantayı çalıp olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı İzzetpaşa Mahallesi’nde eve geldikten sonra çantasını cam kenarına bırakan vatandaş, bir süre sonra çantasının yerinde olmadığını gördü.

Bunun üzerine vatandaş, polise giderek şikayetçi oldu.

Çantanın içinde bir adet cep telefonu, 3 bin 250 TL ve 50 euro bulunduğu öğrenildi.

Soğukkanlı hırsız kamerada

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayın meydana geldiği yerlerde ve çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntüde, şüphelinin binanın korkuluğuna tırmandığı, cam kenarında bulunan çantayı aldıktan sonra aşağı inerek oradan uzaklaştığı görüldü.

Şişli'de pencereden sarkıp hırsızlık yapan çocuk kamerada VİDEO







18 yaşındaki şüpheli N.U. g özaltına alındı



Polis, şüphelinin önce eşkalini ardından kimliğini tespit etti. Ekipler, daha önce de benzer olaylara karıştığı belirlenen şahsı yakalamak için harekete geçti.

Çalışmalar sonucu 18 yaşındaki şüpheli N.U., olaydan yalnızca bir gün sonra aynı mahallede yakalandı. Gözaltına alınan N.U., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Hırsız cezaevine gönderildi

DHA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından "Evden Hırsızlık” suçundan adliyeye sevk edilen N.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



