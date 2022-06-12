İlçedeki ardı arkası kesilmeyen hırsızlık olaylarından bıkan mahalleli, yetkililerden denetimlerin artırılmasını istiyor.

İstanbul Şişli'de hırsızlar dur durak bilmiyor...

Son günlerde İnönü Mahallesi’nde peş peşe yaşanan hırsızlık olayları vatandaşların tedirgin olmasına neden oldu.

Ne buldularsa çaldılar

Mahalleye dadanan hırsızlar, Çimen Sokak’taki bir binanın dış kapı kolunu, Babil Sokak’ta ise bir binadaki su sayaçlarını ve dükkan önünde bulunan mazgalı çaldı. Bir fotoğrafçıda ise iş yeri sahibini oyalayan şüpheli, masanın üzerindeki ürünü çalarak kayıplara karıştı. Öte yandan şahıslar, Çimen Sokak’taki bir binanın gider borusu çalınacakken durumu son anda fark eden ev sahibi hırsıza engel oldu. Babil Sokak’taki bir dairenin kapı dürbününün halkasının çalınması ise vatandaşları hayrete düşürdü.

Şişli'de peş peşe hırsızlık: Mahalleli isyan etti ViDEO





"Demek ki dünyanın sonu geldi"



Dükkanlarının önündeki mazgalları çalınan Mahmut Aslanboğa, "Sabah geldiğimizde gece mazgalımızın çalındığını gördük. Burada devamlı oluyor ama bizim ilk kez başımıza geldi. Şoke oldum. Hırsızlar artık mazgalları çalmaya başladı. Demek ki dünyanın sonu geldi. Şuraya bir demir yaptık. Millet basmasın, içine düşmesin diye önlem aldık. Bunu da çalmasından korkuyoruz. Malum demir, para ediyor." dedi.





"Hırsızlığın büyüğü küçüğü olmaz"

İş yerine giren bir kişi tarafından hırsızlığa uğrayan Tansel Kırık, "Dükkanı açtım, içeri girdim. Arkamdan da müşteri geldi. Başka bir şey alıp beni oyalayarak bir müzik sistemini çaldı. Bu mahallede sürekli olan bir şey. Yapılan yer de Şişli, kötü bir yer değil. En güzel, en iyi yerlerden bir tanesi ama bunlarla başa çıkamıyoruz. Sadece bize olan bir şey değil, her yerde olan bir şey bu. Çimen Sokak’ta kapı kolları çalındı. Karşı komşumun mazgalı çalındı. Ufak tefek şeyler ama hırsızlığın büyüğü küçüğü olmaz. Özellikle güvenlik güçlerinin ilgilenmesi gerekiyor. Çünkü burası Şişli. Burası güzel, güzide bir yer. Buradan güvenlik güçlerine sesleniyorum. Lütfen biraz daha itina ile çalışalım." diye konuştu.





"Can güvenliğimiz yok"



Yaşadıkları hırsızlık olaylarının kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen Aynur Önder ise, "Bir önlem alamıyoruz. Mazgala kadar, bu nedir yahu? Mazgal çalınır mı? Su saatleri çalınır mı yahu? Su saatleri çalınıyor. Karşı apartmanda çalındı. Benim kapımın dürbününün sarı halkasını çalmışlar. Buraya şehir polis kamerası sistemi koymaları lazım. Bir şey de ispat edemiyoruz. Geleni geçeni çok. Burası turistik, işlek bir yer. Can güvenliğimiz de yok. Bunlar normalde uyuşturucu içen insanlar, kağıt toplayıcıları. Kapı çalıyorlar yahu. Kapı çalınır mı? Çimen Sokak’ta kapıyı çalmışlar." şeklinde konuştu.

Kamera olmadığı için şikayetçi olamıyorlar

İHA'nın haberine göre; neredeyse her gün bir hırsızlık olayının yaşandığı mahallede yaşayanlar, güvenlik güçlerinin buradaki uygulama ve denetimlerini sıklaştırmasını istedi. Öte yandan vatandaşlar, mahallede polis kamerası bulunmaması sebebiyle hırsızların kimliğinin tespit edilemeyeceğini düşündükleri için polise gidip şikayetçi olmadıklarını söyledi.