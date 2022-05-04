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- Şişli'de plakasız motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu
Şişli'de plakasız motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu
Motosikletiyle tek teker ilerleyen sürücünün hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attığı anlar kameraya yansıdı.
- 04.05.2022 - 10:15
- Güncelleme : 04.05.2022 - 10:59
İstabul'un Şişli ilçesi Piyalepaşa Bulvar'ı üzerinde giden üç motosikletliden biri, motosikletinin ön tekerini havaya kaldırdı.
DHA'nın haberine göre; Yaklaşık 100 metre tek teker üzerinde plakasız olduğu görülen motosikletiyle ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye soktu.
Tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk
O anlar arkalarında seyreden bir otomobilden cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Görüntülerde, tek teker üzerinde ilerleyerek akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsünü, yanında seyreden iki motosikletlinin korumaya çalıştığı görülüyor.
Şişli'de plakasız motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu ViDEO