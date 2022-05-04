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Şişli'de plakasız motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu

Şişli'de plakasız motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu

Motosikletiyle tek teker ilerleyen sürücünün hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attığı anlar kameraya yansıdı.