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    Şişli'de plakasız motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu

    Motosikletiyle tek teker ilerleyen sürücünün hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attığı anlar kameraya yansıdı.
    • 04.05.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 04.05.2022 - 10:59
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    Şişli'de plakasız motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu

    İstabul'un Şişli ilçesi Piyalepaşa Bulvar'ı üzerinde giden üç motosikletliden biri, motosikletinin ön tekerini havaya kaldırdı.

    DHA'nın haberine göre; Yaklaşık 100 metre tek teker üzerinde plakasız olduğu görülen motosikletiyle ilerleyen sürücü, trafiği tehlikeye soktu.

    Tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk

    O anlar arkalarında seyreden bir otomobilden cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Görüntülerde, tek teker üzerinde ilerleyerek akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsünü, yanında seyreden iki motosikletlinin korumaya çalıştığı görülüyor.

    Şişli'de plakasız motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu ViDEO

    Şişli de plakasız motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu #1

    Şişli de plakasız motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu #2


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