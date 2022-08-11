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    Şişli'de polis ekiplerinden dar alan uygulaması

    Bölgede güven ve huzur ortamını sağlamak isteyen polis ekipleri, öğle saatlerinde şüpheli şahıs ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde, Bni 705 kişi sorgulandı.
    • 11.08.2022 - 08:49
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    Şişli'de polis ekiplerinden dar alan uygulaması

    Güvenlik güçleri kentte asayiş ve güvenliği sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

    Bu kapsamda, İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede "dar alan uygulaması" gerçekleştirdi.

    Kuştepe mevkii mercek altına alınırken, 5 sabit noktada ve caddelerde uygulama noktaları oluşturuldu.

    Bin 705 kişi denetlendi

    Narkotik, silahlı olaylar, şüpheli şahıs ve araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimde, şüpheliler durdurularak arandı.

    Öğle saatlerinde başlayan uygulamada şahısların Genel Bilgi Taramaları (GBT) yapıldı ve bin 705 kişi, 584 araç, 295 motosiklet denetlendi.

    Şişli'de polis ekiplerinden dar alan uygulaması VİDEO

    Şişli de polis ekiplerinden dar alan uygulaması #1

    Uyuşturucu madde kullanan 3 kişi tespit edildi

    Uygulama sırasında 1 kişiye "dur" ihtarına uymamak ve trafiği tehlikeye düşürmekten 855 Türk Lirası cezai işlem yapılırken 1 yoklama kaçağı, 3 şahısa ise uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan işlem yapıldı.

    Şişli de polis ekiplerinden dar alan uygulaması #2

    Uygulama 11 saat sürdü

    İHA'nın aktarımına göre; öte yandan polis ekipleri üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

    12.00’de başlayan uygulama 23.00’te sona erdi.

    Şişli de polis ekiplerinden dar alan uygulaması #3

    Şişli de polis ekiplerinden dar alan uygulaması #4

    Şişli de polis ekiplerinden dar alan uygulaması #5

    Şişli de polis ekiplerinden dar alan uygulaması #6

    Şişli de polis ekiplerinden dar alan uygulaması #7


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