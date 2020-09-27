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Şişli'de polis ekiplerine saldırı düzenlendi

Şişli'de polis ekiplerine saldırı düzenlendi

Yayla mahallesi'nde polis ekipleri silahlı bir kişiyi aldıkları sırada şahsın husumetlisi tarafından polis ve şahsa silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken şahıslar gözaltına alındı.