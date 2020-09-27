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    Şişli'de polis ekiplerine saldırı düzenlendi

    Yayla mahallesi'nde polis ekipleri silahlı bir kişiyi aldıkları sırada şahsın husumetlisi tarafından polis ve şahsa silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken şahıslar gözaltına alındı.
    • İHA
    • 27.09.2020 - 03:30
    • Güncelleme : 27.09.2020 - 03:30
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    Şişli'de polis ekiplerine saldırı düzenlendi

    İstanbul Şişli'de gece saatlerinde Yayla mahallesi Ateşböceği Sokak'ta meydana gelen olayda, polis ekipleri devriye sırasında sokakta silah sesleri geldiğini duyunca sokağa yöneldi.

    Sokak üzerinde tartışan ve birbirine ateş eden 2 kişiye denk gelerek, silahlı kişiyi gözaltına aldı.

    Bu sırada balkonda bulunan Mert Ç. husumetlisini gözaltına alan polislere ve şahsa yönelik silahla ateş açmaya başladı.

    Şişli'de polis ekiplerine saldırı düzenlendi VİDEO

    YARALANAN OLMADI

    Açılan ateşte ekip aracına kurşun isabet ederken ekiplerden yaralanan olmadı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Sokak çevresi ekipler tarafından kapatılarak özel harekat polisi tarafından çevrede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

    Balkondan ateş açan ve kaçan Mert Ç. birkaç sokak ötede kaçmaya çalışırken yakalandı.

    Yaşanan olayda 2 kişi gözaltına alındı.

    Şişli de polis ekiplerine saldırı düzenlendi #1

    Şişli de polis ekiplerine saldırı düzenlendi #2

    Şişli de polis ekiplerine saldırı düzenlendi #3

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